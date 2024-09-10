Президент Грузии захотела баллотироваться на второй срок

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что Зурабишвили стала президентом Грузии 16 декабря 2018 года. Она победила, набрав 59,52% голосов во втором туре выборов. Они стали последними прямыми президентскими выборами в стране — уже на новом голосовании, которое состоится в 2024 году, выбирать главу Грузии будут 300 членов коллегии выборщиков. Она будет состоять наполовину из депутатов парламента и столько же — из делегатов регионов.

Осенью 2023 года в Грузии объявили импичмент Зурабишвили. Причиной были названы зарубежные визиты президента, совершенные вопреки запрету парламента. Конституционный суд Грузии тогда согласился с доводами депутатов, но для отстранения Зурабишвили не хватило голосов в парламенте.