Байден и Стармер обсудят разрешение на удары ВСУ по России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что лидеры Америки и Британии 13 сентября обсудят разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер встретятся в пятницу, 13 сентября. В британском правительстве заявили, что неожиданный визит Стармера в Вашингтон даст ему возможность провести «стратегическую углубленную дискуссию» с Байденом.

Главными вопросами встречи станут поддержка Украины, а также усилия по прекращению огня в Газе и деэскалации на Ближнем Востоке, заявили в Лондоне.

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Ранее СМИ сообщили, что Лондон все еще думает над тем, чтобы разрешить Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь по территории России. Ранее сообщалось, что Британия ограничила использование Storm Shadow из-за позиции США, стремящихся избежать эскалации.