В США оценили решение Турции подать заявку в БРИКС

Заявка Турции на вступление в БРИКС служит важным символическим и стратегическим шагом на международной арене. Об этом заявил аналитик консалтинговой компании Control Risks Джордж Дайсон, сообщает телеканал CNBC. Lenta.ru

Как отметил аналитик, решение Анкары подать заявку в БРИКС соотносится с ее «более широким геополитическим курсом». «[Турция] позиционирует себя как независимого игрока в многополярном мире и даже как потенциальный новый центр силы», - сказал он. «Это не означает, что Турция полностью отворачивается от Запада, но Турция хочет наладить как можно больше торговых связей и использовать их по своему усмотрению, не будучи связанной ориентацией на Запад. То, что демонстрирует Турция, определенно имеет символическое значение: она не ограничена западными связями», - добавил Дайсон. ТАСС

2 сентября Турция официально подала заявку на вступление в межгосударственное объединение БРИКС. News.ru