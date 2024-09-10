Министр культуры «Талибана»* вылетел в Россию

Министр информации и культуры правящего в Афганистане движения «Талибан»* Хайрулла Хайрха сегодня вылетел из Кабула в Россию. Об этом сообщило агентство Aamaj News.

По данным издания, Хайрха должен принять участие в международной конференции «Союз культур» в Санкт-Петербурге.

«Встреча начнется завтра, 11 сентября, и продлится четыре дня», - утверждают журналисты.

После того как США приняли в 2021 году решение о выводе своих войск из Афганистана, к власти в стране пришли члены движения «Талибан»*. Они дошли до Кабула и взяли город без боя, а затем объявили состав временного правительства страны.

В мае 2024 года МИД и Минюст России предложили исключить движение «Талибан»* из перечня запрещенных организаций. Сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу примет высшее руководство России.

*организация признана террористической и ее деятельность запрещена в России. Также организация запрещена ООН.