На Украине появятся инспекторы для борьбы с русским языком

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о необходимости организовать в городе «языковые патрули» из-за того, что многие жители говорят на русском языке. Об этом пишет РБК.

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«К сожалению, русского языка стало больше в нашем городе. А это проблема нашего государства», – заметил он.

При этом Марцинкив не привел какие-либо подробности, отметив, что об инициативе расскажет позже.

Борьба с русским языком на Украине ведется уже несколько лет. Еще в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должны использовать практически во всех сферах жизни. А с 16 января 2021 года сотрудников сферы обслуживания обязали говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя.

При этом в 2023 году занимавшая на тот момент пост вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о том, что в стране нет никакого русского национального меньшинства.