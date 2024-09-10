На Западе заявили о важности участия России в конференциях по Украине

Конференции по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без участия в них России, заявил глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. Газета.Ru

«Если вы хотите мирную конференцию, она должна быть с участием России, где все сядут за стол переговоров», — сказал он. Беттель добавил, что Россия будет существовать как страна и с ней необходимо поддерживать диалог. Нет смысла проводить какие-либо конференции по урегулированию украинского конфликта без участия Москвы, считает министр. Lenta.ru

Ранее на Западе сообщили о растущей поддержке идеи переговоров с РФ среди украинцев. Ura.Ru