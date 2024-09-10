В Калифорнии вновь бушуют сильные природные пожары. Как сообщают местные власти, сейчас пламя угрожает жизни нескольких десятков тысяч человек, в зоне бедствия оказались более чем 35 тысяч строений. Сотрудники экстренных служб уже начали эвакуацию местного населения в безопасное место.

На кадрах в социальных сетях видно, как огромные столбы дыма взметаются в небо над выжженными лесами. Огонь уже повредил здания и транспорт. Также в регионе наблюдается стремительное ухудшения качества воздуха. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Первые сообщения о мощном пожаре Line Fire, появились еще в четверг. Очаг возгорания находится в городе Хайленд, к востоку от Лос-Анджелеса. Тушению пожара в Калифорнии мешает сильнейшая жара.

Что сейчас происходит в одном из самых богатых регионов Америки - в галерее "Рамблера".