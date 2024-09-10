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«Золотой штат» в огне: кадры лесных пожаров в Калифорнии

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Пожарные у горящего леса в Сан-Бернардино, Калифорния
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Пожарные у горящего леса в Сан-Бернардино, Калифорния 
© legion-media.ru
Пожарный сомолет во время тушения лесного пожара в Калифорнии
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Пожарный сомолет во время тушения лесного пожара в Калифорнии 
© Zuma/TACC
В Калифорнии наблюдается стремительное ухудшения качества воздуха
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В Калифорнии наблюдается стремительное ухудшения качества воздуха 
© legion-media.ru
Пожарные убирают сгоревшие деревья с дороги в Сан-Бернардино, Калифорния
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Пожарные убирают сгоревшие деревья с дороги в Сан-Бернардино, Калифорния 
© legion-media.ru

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Пожарные у горящего леса в Сан-Бернардино, Калифорния
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Пожарные у горящего леса в Сан-Бернардино, Калифорния 
© legion-media.ru
Пожарные у горящего леса в Сан-Бернардино, Калифорния
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Пожарные у горящего леса в Сан-Бернардино, Калифорния 
© legion-media.ru
Пожарный вертолет во время тушения лесного пожара в Калифорнии
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Пожарный вертолет во время тушения лесного пожара в Калифорнии 
© legion-media.ru
Сотрудники экстренных служб перекрыли дорогу в Калифорнии
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Сотрудники экстренных служб перекрыли дорогу в Калифорнии 
© legion-media.ru
Пожарный сомолет во время тушения лесного пожара в Калифорнии
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Пожарный сомолет во время тушения лесного пожара в Калифорнии 
© legion-media.ru

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Природный пожар у трассы в Калифорнии
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Природный пожар у трассы в Калифорнии 
© Zuma/TACC
Пожарные у горящего леса в Калифорнии
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Пожарные у горящего леса в Калифорнии 
© Zuma/TACC
Пожарный вертолет во время тушения лесного пожара в Калифорнии
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Пожарный вертолет во время тушения лесного пожара в Калифорнии 
© VCG/TACC

В Калифорнии вновь бушуют сильные природные пожары. Как сообщают местные власти, сейчас пламя угрожает жизни нескольких десятков тысяч человек, в зоне бедствия оказались более чем 35 тысяч строений. Сотрудники экстренных служб уже начали эвакуацию местного населения в безопасное место.

На кадрах в социальных сетях видно, как огромные столбы дыма взметаются в небо над выжженными лесами. Огонь уже повредил здания и транспорт. Также в регионе наблюдается стремительное ухудшения качества воздуха. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Первые сообщения о мощном пожаре Line Fire, появились еще в четверг. Очаг возгорания находится в городе Хайленд, к востоку от Лос-Анджелеса. Тушению пожара в Калифорнии мешает сильнейшая жара.

Что сейчас происходит в одном из самых богатых регионов Америки - в галерее "Рамблера".

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