Зеленский снова выпрашивает у Запада помощь

Владимир Зеленский в очередной раз попросил нарастить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) украинским войскам. Как сообщает РИА Новости, с этим требованием он выступил во время своего визита в Германию, где прошла очередная встреча в формате «Рамштайн».

Во время своего выступления Зеленский пожаловался на нехватку средств ПВО и дальнобойных ракет. Кроме того, Киеву все еще не поставлено «значительное» количество систем противовоздушной обороны.

«Это то, о чем договорились, и это то, что не было полностью реализовано. В мире достаточно систем ПВО, и я прошу вас быть более активными в этой области», — обратился он к странам Запада.

Министр обороны Германии Борис Писториус оказался «тоже немного разочарован» сложившейся ситуацией. Вместе с тем признаков того, что Зеленский смог добиться чего-то конкретного на двусторонней встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, нет. Вместе с тем Писториус мог пообещать передать Киеву дюжину самоходных гаубиц.