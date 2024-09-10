Харрис прорепетировала дебаты с двойником Трампа

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Камала Харрис провела дебаты с двойником Дональда трампа в качестве репетиции к предстоящей встрече. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщила газета The Washington Post.

Для женщины построили специальную локацию, которая похожа на студию ABC, где будут проходить реальные дебаты. Такие шуточные меры были приняты для того, чтобы подготовиться к «оскорбительным комментариям» со стороны оппонента. Липовые дебаты прошли в гостинице в Питтсбурге. Главные правила настоящей встречи состоят в том, чтобы уложить свой ответ в две минуты, говорится в статье.

Телевизионные дебаты кандидатов пройдут 10 сентября. Эксперты выразили предположение, что беседа принесет победу Трампу из-за того, что Харрис плохо выступает на публике.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что в Соединенных Штатах больше не будет настоящих выборов, если эту гонку проиграет Дональд Трамп. Он отметил, что заявленная цель лидеров Демократической партии — как можно скорее легализовать около 15 миллионов нелегальных мигрантов, что будет «смертью» для Америки.