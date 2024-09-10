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«Подготовилась к оскорблениям»: Харрис прорепетировала дебаты с двойником Трампа

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Камала Харрис провела дебаты с двойником Дональда трампа в качестве репетиции к предстоящей встрече. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщила газета The Washington Post.

Харрис прорепетировала дебаты с двойником Трампа
© globallookpress.com

Для женщины построили специальную локацию, которая похожа на студию ABC, где будут проходить реальные дебаты. Такие шуточные меры были приняты для того, чтобы подготовиться к «оскорбительным комментариям» со стороны оппонента. Липовые дебаты прошли в гостинице в Питтсбурге. Главные правила настоящей встречи состоят в том, чтобы уложить свой ответ в две минуты, говорится в статье.

Телевизионные дебаты кандидатов пройдут 10 сентября. Эксперты выразили предположение, что беседа принесет победу Трампу из-за того, что Харрис плохо выступает на публике.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что в Соединенных Штатах больше не будет настоящих выборов, если эту гонку проиграет Дональд Трамп. Он отметил, что заявленная цель лидеров Демократической партии — как можно скорее легализовать около 15 миллионов нелегальных мигрантов, что будет «смертью» для Америки.

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