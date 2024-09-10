Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Яхты под флагом Польши возят наркотики через Атлантику»

Газета Financial Times рассказала, что наркоторговцы используют яхты под польскими флагами для перевозки наркотиков через Атлантический океан. По данным издания, из-за юридической лазейки правоохранительные органы не могут получить разрешение от Варшавы на обыск яхт в море. В 2020 году Польша внедрила новую упрощенную систему ЕС по регистрации судов длиной до 24 метров, после этого множество сайтов начали предлагать регистрацию яхт в стране по цене от 395 евро.

Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности Жюльен Гарсани заявил, что сейчас нет никого, кто мог бы выдать странам разрешение подняться на борт этих яхт. В 2021 году было зафиксировано 12 таких судов, в 2022 году их количество выросло до 31, а в 2023-м - до 47. Контрабандисты могут легко скрыться, если не будут заходить в территориальные воды страны, осуществляющей контроль. Два года назад власти Португалии обыскали судно под польским флагом, арестовав двух граждан Нидерландов и изъяв 1,2 тонны кокаина. Однако позже португальский судья признал операцию незаконной, так как Польша не дала на нее добро. Арестованные голландцы вышли на свободу и покинули Португалию, избежав наказания.

«Мужчины с зашитыми ртами и экзистенциальные выборы в Грузии»

Politico рассказало об акции протеста, которую организовали четверо жителей грузинского села Шукрути. В начале сентября они объявили голодовку и зашили себе рты, стремясь привлечь местную горнодобывающую компанию к ответственности. Жители заявляют, что их село разрушается в результате добычи руды.

Активисты надеются, что на этот раз их протест будет замечен: в октябре грузины отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса на парламентских выборах. По итогам выборов у власти либо останется партия «Грузинская мечта», которую считают пророссийской, либо же управление страной перейдет к прозападной оппозиции. Президент Грузии Саломе Зурабишвили - известный критик «Грузинской мечты» - назвала выборы «экзистенциальными». Оппозиция опасается, что в случае победы правящей партии Грузия упустит возможность присоединиться к ЕС. Жители Шукрути тем временем говорят, что их «игнорируют все» - ни правящая партия, ни оппозиция так и не пришли на помощь.

На Украине выпустили учебник с картой без Крыма

Министерство образования и науки Украины выпустило учебники для семиклассников с урезанным гимном страны, а также с картами без Крыма и некоторых других территорий. Об этом сообщило «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания.

Украинские журналисты назвали это «позором» чиновников. Карта без Крыма была размещена на обложке учебников. Издатели пожаловались на ошибку верстальщика и предложили школьникам самостоятельно дорисовать полуостров на картах в рамках флешмоба.

Атаку ВСУ на Курскую область объяснили незнанием военной теории

Автор хорватского издания Advance Антун Роша предположил, что глава ВСУ Александр Сырский и Владимир Зеленский не знакомы с трудами прусского генерала и военного теоретика Карла фон Клаузевица. Именитый полководец подчеркивал связь военной стратегии с политическими целями, но в руководстве Украины, по всей видимости, об этом не знают, заявил Роша.

Клаузевиц предупреждал, что политические и военные лидеры не должны неразумно тратить силы, отправляя их на бесполезные миссии за пределами решающей зоны конфликта. Именно такой бесполезной миссией стала атаку ВСУ на Курскую область, отметил автор статьи. Эта атака лишь отвлекла украинские силы от «центра тяжести» конфликта, подчеркнул Роша. Атака задумывалась как тактический маневр с целью отвлечь российские войска от более важных полей сражений, но стала стратегической ошибкой. Российские силы не просто не сократили свое присутствие в Донбассе - они значительно продвинулись в сторону Красноармейска, имеющего огромную стратегическую ценность. Контроль над этим городом позволит России перерезать ключевые линии снабжения ВСУ в Донбассе, отметил Роша.

«Серьезные вопросы» к Борису Джонсону

Борис Джонсон скрыл информацию о встречах с лоббистом урановой промышленности, которые он провел, занимая пост премьера Великобритании. Как пишет The Guardian, теперь Джонсон начал бизнес с «противоречивым» ирано-канадским предпринимателем, занимающимся ураном.

Критики Джонсона заявили, что он должен дать ответ на «серьезные вопросы, представляющие общественный интерес», относительно характера и хронологии его отношений с бизнесменом Амиром Аднани, основателем, президентом и гендиректором Uranium Energy Corp. Критики указывают на «непрозрачность» компании в отношении ее клиентской базы. Джонсона также раскритиковали за назначение своей бывшей помощницы Шарлотты Оуэн на должность вице-президента компании - экс-чиновница не имеет опыта работы в энергетическом секторе.