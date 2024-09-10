Украинские спецслужбы наладили контакты с боевиками из сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и ведут с ними переговоры для организации операций против России, пишет турецкая газета Aydınlık. News.ru

Тайные операции против Вооруженных сил России будут организованы при помощи террористов Хайят Тахрир аш-Шам, которые оккупировали Идлиб. По словам местных жителей, украинская администрация приезжала туда для переговоров в середине июня. Такие меры связаны с тем, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) очень не хватает живой силы, говорится в статье. Вечерняя Москва

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что на позициях ВСУ находится очень мало опытных и обстрелянных бойцов, а основная часть - совершенно неготовые к бою солдаты. Российская газета