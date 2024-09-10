Маск предупредил о последствиях проигрыша Трампа на выборах

США лишатся настоящих выборов, если кандидат от республиканцев Дональд Трамп проиграет и не сможет стать следующим президентом страны. Об этом заявил в соцсети Х

© globallookpress

миллиардер Илон Маск.

По словам бизнесмена, почти все лидеры Демократической партии выступают за легализацию почти 15 миллионов мигрантов и привлечение еще нескольких десятков миллионов. Такое число мигрантов серьезно повлияет на политическую карту США, уверен он.

«Это бы немедленно сделало все колеблющиеся штаты глубоко синими (цвет демократов – Прим. ред.), как это произошло в Калифорнии с амнистией 1986 года, и превратило бы Америку в постоянно однопартийное государство. Это будут последние настоящие выборы, если Трамп проиграет», - констатировал Маск.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 21 июля действующий глава государства Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и основным претендентом на высший пост от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Соперником Харрис является кандидат от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп.