Туск отменил визит в Германию на фоне ухудшения отношений стран

Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил визит в Германию, запланированный на конец этой недели, на фоне ухудшения отношений между двумя странами. Об этом сообщает портал Euractiv.

По его информации, Туск должен был отправиться в Потсдам, чтобы получить премию M100 Media Award, которая вручается "личностям, приверженным укреплению демократии, свободы слова и свободы прессы, а также европейскому взаимопониманию". Однако в последний момент он отменил поездку, сославшись на внутренние обязательства, и теперь вместо него поедет министр юстиции и генеральный прокурор Адам Боднар. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который должен был произнести речь в честь Туска, также не будет присутствовать на церемонии.

"С глубоким сожалением сообщаем, что канцлер Олаф Шольц был вынужден отменить свое участие в M100 Media Award из-за нестыковок в расписании. Премьер-министр Дональд Туск также не сможет присутствовать на церемонии из-за важных национальных обязательств", - приводит портал заявление организаторов.

Точная причина решения Туска отказаться от поездки в Германию и кто первым отменил поездку, остаются неясными, поскольку канцелярия премьера Польши не ответила на запрос портала. Однако Euractiv отмечает, что польско-германские отношения в последние недели стали холоднее. Как сообщает портал со ссылкой на источники, основной причиной ухудшения отношений стала ситуация с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Польша пообещала добиться репараций от Германии

Ранее газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit сообщила, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Прокуратура ФРГ, как указывает издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии. Помимо этого, германские СМИ обвинили Польшу в отсутствии содействия в рамках расследования взрывов на газопроводах. По мнению германских следователей, польские власти "с самого начала оказались не готовы к сотрудничеству".

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов, однако попытался отменить свое решение после того, как ЦРУ узнало о нем.