В Индии заявили о негативных итогах деятельности СБ ООН

Политические разногласия в Совете Безопасности (СБ) ООН негативно отразились на миротворческой деятельности организации.

Такое мнение высказал новый постоянный представитель Индии в ООН Парватанени Хариш, выступая с первым обращением к Совбезу.

"Отсутствие политического единства в Совете Безопасности, часто наблюдаемое в последние годы, негативно повлияло на миротворческую деятельность ООН. Совет Безопасности должен быть более представительным, учитывая сегодняшние реалии, особенно если говорить о категории постоянных членов", - сказал он.

По словам Хариша, поскольку более половины работы Совета Безопасности сосредоточено на Африке, "Индия последовательно призывает к расширению представительства Африки" в СБ ООН, как того требуют страны континента.

Хариш отметил, что Индия является крупнейшим участником миротворческих операций, развернув более четверти миллиона военнослужащих в более чем 50 миссиях за последние 70 лет.

Как указал постпред, "важно, чтобы основные страны, предоставляющие войска, активно участвовали в процессе принятия решений".

Индия является одной из наиболее активных стран, добивающихся реформы СБ ООН. В настоящий момент в него входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. 10 участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия особо отмечает Индию и Бразилию в качестве достойных кандидатов на постоянное членство в Совете Безопасности ООН при обязательной представленности Африки.