США ввели санкции против несуществующего тоннеля под Черным морем

Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях.

Речь идет не только о Крымском мосту, но и тоннелем под Черным морем, который не существует.

«Палата представителей США одобрила проект закона о введении санкции в отношении лиц, участвующих в работах по Крымскому мосту или дублирующему его туннелю, соединяющими полуостров с материковой частью России», – свидетельствуют результаты голосования.

Отметим, что тоннеля не существует. Более того, вопрос его строительства поднимался с советских времен, возвращались к нему и в современной России, было решено, что в нем нет необходимости.

Что известно о санкциях в отношении российских СПГ-проектов

Сейчас альтернативной мосту дорогой является сухопутный регион через новые регионы России.