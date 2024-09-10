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В аэропорту Казани ограничили полеты

Аэропорт Казани временно прекратил прием и отправку авиарейсов с 07:00 мск. Об этом в Telegram-канале рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры. Сроки снятия ограничений пока неизвестны.

В прошлый раз временные ограничения на полеты в аэропорту Казани вводились 28 августа. Самолеты, направлявшиеся в город, перенаправляли на запасной аэродром в Самаре. Тогда же запрет на взлет и посадку коснулся воздушной гавани в Нижнекамске.

В США поддержали законопроекты против Китая

Палата представителей Конгресса США поддержала несколько законопроектов, направленных против Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что законодательный орган одобрил законопроект о создании специального фонда для борьбы с «злонамеренным влиянием КНР». На эти цели собираются направлять $325 млн ежегодно.

Кроме того, Палата представителей одобрила еще несколько законпроектов против КНР: введение санкций за «экономический шпионаж» и предоставление данных о офинансовых институтах, связанных с «высокопоставленными чиновниками КНР». Также был одобрен один из законов против увеличения доли юаня в корзине специальных прав заимствования и некоторые другие.

В Раменском при атаке БПЛА на многоквартирный дом пострадали люди

Во время атаки вражеского БПЛА в Раменском погибла женщина, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Из-за беспилотника загорелись квартиры в районе 11 и 12-го этажей в доме на Спортивном проезде. По данным служб, погибла 46-летняя женщина, пострадали еще три человека.

Также БПЛА повредил квартиру в доме на Высоковольтной улице. Жителей этих домов эвакуировали.

Оператор «Фукусимы» возобновил эксперимент по извлечению топлива

Компания ТЕРСО начала экспериментальное извлечение фрагмента расплавленного ядерного топлива из второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на агентство Киодо.

Перепроверка и верификация работ для начала извлечения фрагмента осуществлялась с 6 сентября. Все работы этого этапа были завершены к 8 сентября.

Предполагается, что через отверстие в защитной оболочке ядерного реактора второго энергоблока будет запущен специальный телескопический прибор с захватным механизмом. Он и должен будет достать со дна фрагмент весом не более трех граммов. Весь процесс должен был занять, по замыслу специалистов, три недели.

В Черкасской области Украины произошли взрывы

В Черкасской области Украины были слышны взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

Согласно информации СМИ, взрывы были слышны в этой области несколько раз с интервалом в 5-15 минут.

Данные о пострадавших и повреждениях не приводятся.

До этого в Черкасской области была объявлена воздушная тревога