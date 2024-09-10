Ким Чен Ын: КНДР должна быть готова в любое время применить ядерное оружие

Лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю 76-й годовщины основания республики заявил, что вооружённые силы страны должны быть готовы использовать ядерный потенциал в любое время для защиты интересов безопасности.

Об этом пишет ЦТАК.

По словам северокорейского лидера, обстановка в сфере безопасности требует от Пхеньяна развития военной мощи.

«Ясный вывод состоит в том, что необходимо тщательно обеспечить ядерный потенциал КНДР и готовность к его использованию в любое время для защиты прав государства в сфере безопасности», — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования государства.

Также заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что КНДР продолжает укреплять суверенитет в условиях беспрецедентного давления.