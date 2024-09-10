Экс-посол США: санкции сделали экономику России более автономной

Антироссийский санкции, введенные западными государствами в ответ на запуск специальной военной операции на Украине, не справились со своей основной задачей, считает бывший посол США в СССР Джек Мэтлок, передает РИА Новости.

По его словам, ограничительные меры лишь привели к развороту Москвы в сторону Пекина, Тегерана и Пхеньяна. "Экономические санкции против России не справляются с той задачей, ради которой они вводились. Они были направлены на то, чтобы разрушить российскую экономику, однако этого не произошло. Они лишь сделали ее более автономной и, конечно же, побудили РФ обратиться к сотрудничеству с Китаем, Ираном и даже Северной Кореей", - пояснил Мэтлок.

Он добавил, что подобная ситуация вряд ли будет полезной США или Европе. Мэтлок подчеркнул, что Вашингтон продолжает экономическое противостояния с Москвой, несмотря на отсутствие эффекта, и способствует реальному конфликту не только с Россией, но и на Ближнем Востоке и в Азии.