Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что нужно провести расследование после того, как местное издательство выпустило учебники с картой страны без Крыма, воссоединение которого с РФ Киев отказывается признавать.

"Я ваше обращение воспринимаю как сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте кабинета министров.

В свою очередь в министерстве образования заявили украинскому изданию "Следствие. Инфо", что ошибка была допущена при верстке и ответственность за нее лежит на издательстве, которое перепечатает весь тираж за свой счет. В Минобразования добавили, что никакого внутреннего расследования проводить не планируют, так как издательство признало свою вину.

Ранее стало известно, что украинское издательство "Литера" напечатало на третьей странице школьного учебника для 7-го класса рядом с гимном Украины карту страны без Крыма. Это вызвало бурную реакцию, издательство уволило главного дизайнера. Такой случай происходит на Украине не впервые. В 2021 году местные СМИ сообщали о выходе учебника по истории Украины, где также была изображена карта страны без полуострова.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.