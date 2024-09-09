В Нью-Йорке госпитализировали Харви Вайнштейна

В Нью-Йорке госпитализировали кинопродюсера Харви Вайнштейна, который в последние несколько лет находился в тюрьме на острове Райкерс. Об этом сообщает ABC.

Согласно информации телеканала, 72-летний Вайнштейн попал в больницу после жалоб на сильные боли в груди. Отмечается, что врачи планируют провести ему операцию на сердце. При этом госпитализация совпала с очередными судебными слушаниями, которые должны были состояться на этой неделе из-за новых обвинений в насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, что в 2020 году Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее продюсер смог оспорить этот приговор, однако Вайнштейна приговорили еще к 16 годам по делу об изнасиловании.

Прокуратура закрыла уголовное дело против Харви Вайнштейна

Ранее прокуратура Великобритании сняла обвинения с Харви Вайнштейна.