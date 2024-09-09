На Украине отзовут учебник с картой страны без Крыма

Представители издательства «Литера» заявили, что что отзовут и перевыпустят учебники для семиклассников, выпущенные с картой страны без Крыма. Об этом пишет «Газета.Ru».

В понедельник, 9 сентября, парламентарий София Федина обратила внимание, что министерство образования и науки Украины выпустило учебник по украинскому языку для семиклассников с картой страны без Крыма.

«Мы признаем свою ошибку и отзываем все учебники из школ, зато отпечатываем за счет издания исправленный тираж и обеспечим новыми учебниками учебные заведения», — отметили в издательстве.

В «Литере» подчеркнули, что главный дизайнер будет уволен. Кроме того, всем причастным к выпуску учебника будут объявлены выговоры.