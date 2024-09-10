Трамп пошутил о возвращении Байдена в президентскую гонку

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп с иронией отметил, что демократы могут вновь выдвинуть нынешнего лидера Джо Байдена своим кандидатом после того, как рейтинги вице-президента Камалы Харрис начали падать.

"Ее рейтинги начинают падать. Кого они выдвинут следующим? Как насчет возвращения Байдена", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять Байден. Однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис, которую делегаты прошедшего съезда Демпартии в Чикаго утвердили кандидатом в президенты США.