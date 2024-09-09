Нетаньяху: «я слышу крики семей похищенных заложников»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «слышит крик семей похищенных заложников», чьих родных убили, либо насильно держат в секторе Газа боевики палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Нетаньяху сделал во время обращения к нации. Он также добавил, что ходит вместе с женой на встречи с родственниками похищенных.

«Я слышу крик семей похищенных, потерявших самое дорогое. Мы с супругой ходим на душераздирающие встречи, которые просто разбивают наши сердца. Я слышу, я слушаю, я не сужу, а делаю всё, чтобы вернуть похищенных и победить в войне», — рассказал он.

Ранее в Тель-Авиве прошел самый массовый митинг в истории Израиля. Организаторы протеста назвали своей целью немедленное освобождения заложников.