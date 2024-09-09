Активистку Грету Тунберг вывели с акции в поддержку Палестины

Шведская полиция вывела активистку Грету Тунберг и еще несколько человек с акции в поддержку Палестины в Стокгольмском университете. Об этом она сама сообщила у себя в социальных сетях, передает «РИА Новости».

Тунберг указала, что шведская полиция «запретила лагерь студентов в поддержку Палестины в Стокгольмском университете».

«Но нас не заставят замолчать, студенты и преподаватели продолжают протест... студенты поставили палатки в библиотеке. Мы не примем репрессии со стороны шведской полиции против студентов», — написала она в посте под видео, на котором полиция выводит активистку из библиотеки.

Ранее Тунберг также задерживали в столице Дании Копенгагене на акции протеста против войны в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.