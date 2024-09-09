Госдеп пригрозил Ирану из-за якобы передачи РФ баллистических ракет

Соединенные Штаты и их союзники готовы применить серьезные меры по отношению к Ирану из-за сотрудничества Тегерана с Россией в контексте спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, комментируя якобы передачу Ираном баллистических ракет РФ, передает ТАСС.

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Он не смог подтвердить, что передача соответствующего оружия состоялась, однако заметил, что Вашингтон «невероятно встревожен» подобными сообщениями.

«Любая передача Ираном баллистических ракет России представляла бы собой резкий рост поддержки Ираном войны <...> России против Украины. Мы и наши партнеры на саммитах НАТО и Группы семи ясно давали понять: мы готовы обеспечить значительные последствия», — заявил Пател, не уточнив, о каких последствиях идет речь.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в ближайшее время Иран планирует передать России свои баллистические ракеты впервые с начала конфликта на Украине. Союзники Киева и страны «Большой семерки» уже начали обсуждать санкции против Тегерана.

Иран опроверг сообщения о возможных поставках ракет в Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что «информация не всегда соответствует действительности».