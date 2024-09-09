МИД Украины вызвал иранского дипломата

Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это произошло после того, как в СМИ появились сообщения о передаче Ираном баллистических ракет России. При этом позже официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эту информацию.

«Девятого сентября в министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран на Украине Шахрияр Амузегар, которому выражено глубокое беспокойство украинской стороны в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет Российской Федерации», — сообщили в украинском МИД.

Согласно сообщению МИД Украины, Амузегару было «в жесткой форме» передано предупреждение о возможных последствиях.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о поставке Ираном ракет в Россию.