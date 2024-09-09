Канадского модельера приговорили к 11 годам тюрьмы за сексуальное насилие

Канадского модельера, 83-летнего Питера Найгарда, приговорили к 11 годам тюремного заключения за сексуальное насилие. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канадское СМИ.

Напомним, что Найгарда признали виновным по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии в ноябре 2023 года. Оно затрагивало события с 1987 по 2006 год, за которые он совершил шесть изнасилований женщин. Еще три эпизода касаются удержания силой.

«Бывший магнат в области моды Найгард был приговорен в Торонто к 11 годам тюремного заключения за обвинения в сексуальном насилии. Его срок за решеткой составит 6,7 лет с учетом времени, которое он уже провел под стражей», — говорится в тексте.

При этом указывается, что адвокат Найгарда просил шесть лет тюрьмы, ссылаясь на возраст мужчины и его плохое здоровье, а прокуроры требовали приговорить его к 15 годам лишения свободы.