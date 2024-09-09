Командующий Силами обороны Финляндии заявил о шоке от конфликта на Украине

Командующий Силами обороны Финляндии Янне Яаккола заявил, что начало конфликта на Украине стало шоком для Хельсинки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на общественного вещателя Yle.

По словам Яакколы, начало конфликта на Украине привело к крупнейшим реформам в системе национальной обороны Финляндии с конца Второй мировой войны. Помимо этого командующий заметил, что Хельсинки вовремя присоединились к альянсу НАТО, которому, по его словам, крайне доверяют жители Финляндии.

«(Начало конфликта на Украине — прим. ред.) стало шоком, который вызвал самые большие перемены в системе нашей национальной обороны с конца Второй мировой войны. Финнов не пришлось будить. Мы вступили в НАТО в самое подходящее время», — рассказал он.

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Напомним, что 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО.