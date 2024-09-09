В Латвии введут запрет на продажу недвижимости россиянам

Латвийские власти намереваются ввести запрет на продажу недвижимости в стране гражданам России, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

2 сентября Минобороны Финляндии представило текст законопроекта о запрете на операции с недвижимостью для россиян.

Правящая коалиция в целом договорилась о том, что необходимо проанализировать инициативу Хельсинки, пояснил депутат парламента Латвии Эдмунд Юревич.

Политик отметил, что парламент при содействии экспертного сообщества выберет наилучший способ на законодательном уровне ограничить возможность для граждан России приобретать недвижимость в Латвии.

По его данным, обсуждение этого вопроса в правительственной коалиции инициировало министерство земледелия республики.