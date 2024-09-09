Байден одобрил отправку Украине пяти кассетных боеприпасов

Согласно последнему докладу женевской организации «Коалиция по кассетным боеприпасам», с июля 2023 года по апрель 2024 года президент США Джо Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

В докладе также указано, что это решение Байдена вызвало обеспокоенность со стороны мировых лидеров из 21 страны, а также критику официальных лиц ООН. При этом точное число отправленных кассетных боеприпасов в США не назвали.

«Официальные лица США 7 июля 2023 года объявили, что президент Байден подписал распоряжение, позволяющее США передавать Украине кассетные боеприпасы, коэффициент отказа которых превышает 1%. В период с июля 2023 года по апрель 2024 года президент Байден одобрил пять поставок кассетных боеприпасов США Украине», — сказано в документе.

Ранее СМИ сообщили о следах кассетных боеприпасов на месте обстрела в Горловке.