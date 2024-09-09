Кейт Миддлтон сделала заявление о своей болезни

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что завершила курс лечения от рака. Об этом она написала у себя на странице в X, передает ТАСС.

Миддлтон отметила, что последние девять месяцев были «невероятно тяжелым временем для ее семьи».

«Сейчас, когда летняя пора подходит к концу, я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Теперь я сосредоточена на том, чтобы у меня как можно дольше не было рака. Хотя я и закончила проходить химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я намерена жить настоящим», — добавила она.

Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике со сбрившим бороду мужем

Свой пост Миддлтон сопроводила трехминутным видео, где она проводит время на природе с мужем и детьми.