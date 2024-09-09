МИД Азербайджана: Ереван пытается сократить текст мирного договора с Баку

Ереван пытается сократить текст мирного соглашения с Баку ради того, чтобы быстрее подписать документ. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде, опубликованном на сайте ведомства. Lenta.ru

«Согласовано порядка 80% документа, некоторые его пункты пока согласовать не удалось. Но это не означает, что, как это предлагает Ереван, все спорные моменты надо исключить из проекта документа и подписать его», - добавил Гаджизаде. ТАСС

Ереван пытается сократить текст мирного соглашения с Баку ради того, чтобы быстрее подписать документ. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде, опубликованном на сайте ведомства. News.ru