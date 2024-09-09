Еврокомиссия может ввести санкции против Словакии

Еврокомиссия в письме предупредит Словакию о возможном введении ограничительных мер, в рамках которых республика может лишиться части средств из фондов Евросоюза. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.

В начале февраля 2024 года парламент Словакии поддержал реформу уголовного законодательства, предложенную правительством Роберта Фицо. В ее рамках был закрыт офис специальной прокуратуры.

Ведомство занималось делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом.

Источник отметил, что в настоящее время в ЕК рассматривают возможность введения санкций в отношении кабмина республики за отступление от принципа верховенства закона.

Кроме того, отметил собеседник газеты, исполнительная власть ЕС готовит письмо, которое предупредит Братиславу, что она столкнется с наказанием, если не изменит свою политику. В частности, Словакия будет лишена части средств из фондов сообщества.