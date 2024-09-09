Стало известно, кому Лукашенко запретил служить в полиции

Жителям Белоруссии, имеющим двойное гражданство, запретили служить в органах министерства внутренних дел страны, соответствующий указ утвердил президент республики Александр Лукашенко, передает пресс-служба главы государства. News.ru

Кроме запрета на службу с двойным гражданством, изменения подразумевают увеличение льгот служащим в МВД. Кроме того, увеличивается также предельный возраст приема на службу в органы МВД с 25 до 28 лет. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за преступления протестного характера. Российская газета