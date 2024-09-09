Мелания Трамп обрушила гнев на Байдена из-за мужа

Бывшая первая леди США Мелания Трамп опубликовала в соцсети Х видео, в котором обвинила администрацию американского лидера Джо Байдена в попытках заставить ее мужа замолчать. Она также указала на падение уровня жизни в стране при правлении демократов.

Результаты выборов 2020 года навсегда изменили нашу жизнь. Это повлияло на качество нашей жизни, стоимость продуктов питания, бензина, безопасность и даже на геополитический ландшафт. Становится все более очевидным, что существуют серьезные проблемы со свободой слова, о чем свидетельствуют попытки заставить замолчать моего мужа, — сказала супруга Дональда Трампа.

Мелания Трамп добавила, что сегодня американское общество разделено как никогда. Кроме того, указала жена республиканца, во всем мире кратно возросла напряженность после прихода Байдена к власти.

Ранее Дональд Трамп обвинил демократов в устроенном государственном перевороте. Он указал, что это произошло из-за неспособности Байдена конкурировать с ним на выборах. По мнению Трампа, в стране сложилась уникальная ситуация — он станет первым в истории президентом, которому придется победить сразу двух кандидатов-соперников. Политик также допустил, что выиграть выборы у вице-президента Камалы Харрис ему будет легче, чем у Байдена. Трамп подчеркнул, что демократы стали угрозой для демократии.