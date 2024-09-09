Армения объявила о старте переговоров по либерализации визового режима с ЕС

Власти Армении и Европейский союз начинают переговоры по либерализации визового режима, объявил премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с заместителем главы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом. News.ru

«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», — сказал глава кабмина республики. ТАСС

В июле Пашинян на заседании «Армянского демократического форума», в котором принимали участие послы Евросоюза и США, а также представители международных и общественных организаций, заявлял, что не считает целесообразным проведение референдума для вступления в Европейский союз, но у народа Армении есть европейские стремления. Газета.Ru