Адвокат оценил перспективы Дурова покинуть Францию

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров может запросить разрешение покинуть Францию под предлогом семейных обстоятельств. Новые подробности дела бизнесмена раскрыл французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд, его слова передают РИА Новости.

Как отметил адвокат, в условиях судебного надзора бизнесмена не указан срок, это означает, что он не сможет покидать территорию Франции до окончания следствия, которое может растянуться на два-три года с учетом обвинений, которые против него выдвинуты.

«Но Дуров всегда может обратиться к судье с просьбой пересмотреть условия судебного надзора, чтобы получить разрешение покидать территорию Франции — особенно с учетом того, что у него есть дети за границей, по причинам, например, неотложных семейных обстоятельств», — отметил юрист. Адвокат считает, что предприниматель может запросить изменение условия судебного контроля, «чтобы он был гораздо менее обязывающим».

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по нескольким статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.

В июле петербурженка Ирина Болгар заявила, что является матерью троих детей Дурова. По словам женщины, которая живет в Швейцарии, обнародовать эту информацию ее попросили дети. Она также предоставила журналистам соответствующие документы — фотокопии свидетельств о рождении детей и свидетельств о признании Дуровым отцовства. Вскоре после этого Дуров публично заявил, что является донором спермы и биологическим отцом более 100 детей.

Арестованный в аэропорту Парижа Павел Дуров проводит время в столице Франции с девушкой, крипткоучем Юлией Вавиловой. Недавно пару заметили прогуливающейся по городу. Внимательные подписчики обратили внимание на округлившийся живот спутницы миллиардера.

Миллиардера и криптокоуча заметили на улице Сент-Оноре, где находятся различные бутики.

В комментариях пользователи заметили, что предприниматель идет, задевая по пути столбы. Он выглядит напряженным и встревоженным, как и его спутница, которая явно не светится от счастья.

Бизнесмен был одет в черную одежду, а Вавилова вышла на прогулку в сиреневой кофте и леггинсах в спортивном стиле.

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Но внимание подписчиков привлекли изменившиеся формы Вавиловой. У девушки заметен округлившийся животик, который сразу же бросается в глаза.

Однако многие предполагают, что, возможно, блогер просто плотно поела.

«Устриц объелась?», — пишут они в комментариях на странице Ирины Болгар, объявившей себя матерью детей Дурова.

По слухам, от основателя Telegram беременна модель Диана Бако, которая уже готовится к родам. Однако эта информация не имеет официального подтверждения.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на чиновника из Франции.

«Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ», — отметил собеседник газеты.

По его словам, при этом Дуров согласился держать посольство ОАЭ в курсе ситуации.

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Власти Франции впервые использовали закон 2004 года, касающийся шифрования сообщений в мессенджерах, для предъявления обвинений сооснователю Telegram Павлу Дурову. Об этом говорится в материале газеты Politico.

Издание указывает, что во Франции против Дурова выдвинули шесть обвинений, два из которых касались отказа от сотрудничества с властями страны по поводу шифрования каналов в мессенджере и отсутствия "заверенной декларации" при шифровании. Как пишет газета, эти два обвинения выглядят "неожиданно" на фоне остальных, которые упрекают Дурова в распространении незаконного контента, а также в контексте того, что шифрованием пользуются многие другие приложение, включая WhatsApp, Signal, iMessage.

Кроме того, как пишет Politico, они выдвинуты на основании французского закона 2004 года, который, вероятно, ранее не использовался для предъявления обвинения технологическим платформам и кажется "необычным" для западных демократий, которые публично выступают против вмешательства государства в частную переписку. Согласно этому закону, компании, использующие криптографические инструменты, обязаны уведомлять об этом Национальное агентство безопасности информационных систем Франции, а также иметь в распоряжении описание характеристик криптографического инструмента и исходный код программного обеспечения.

По информации Politico, два обвинения против Дурова, касающиеся шифрования, могут вынудить другие сервисы обмена зашифрованными сообщениями искать доказательства того, что они не нарушают французский закон. Эти обвинения также указывают на стремление западных властей установить контроль над общением людей в Интернете.

"Это экономическое самоубийство, которое в короткие сроки навсегда поменяет восприятие основателей [сервисов] и их инвесторов", - написал по этому поводу в X (ранее Twitter) глава технологической компании Proton Энди Йен.

В свою очередь юрист аудиторской фирмы Bourdon Associates Винсент Бремгарт сказал в комментарии Politico, что никогда не сталкивался с обвинениями, выдвинутыми за использование криптографической защиты. "Насколько мне известно, обязательства, предусмотренные законом 2004 года, никогда не становились предметом судебного преследования подобного рода", - заявил он.

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Сооснователь Telegram Павел Дуров сделал первое официальное заявление после задержания во Франции. В своем аккаунте в мессенджере он назвал произошедшее неожиданностью.

«В прошлом месяце после приезда в Париж меня в течение четырех дней допрашивала полиция. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получали ответов от платформы. Это было неожиданно по нескольким причинам», — написал Дуров.

Он отметил, что у французских властей было множество способов связаться с ним и с его платформой. В частности, у Telegram есть официальный представитель в ЕС, адрес электронной почты которого общедоступен.

Также, по словам Дурова, он как гражданин Франции был частым гостем консульства страны в Дубае. Некоторое время назад, когда его попросили, он лично помог установить горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции.

Кроме того, Дуров считает, что, если страна недовольна интернет-сервисом, существующая практика состоит в том, чтобы подать иск против самого сервиса, а не против владельца платформы.

«Использование законов, принятых во времена до существования смартфонов, для преследования гендиректора платформы за преступления, совершенные на ней третьими лицами, это неверный подход», — резюмировал сооснователь Telegram.

Дуров выразил убеждение, что связанные с его задержанием события помогут сделать индустрию социальных сетей и, в частности, его мессенджер лучше. Он поблагодарил всех за поддержку.

Павел Дуров рассказал об усилении борьбы с преступниками в «Телеграм». Об изменения в мессенджере сообщает РБК в субботу, 7 сентября.

«В то время как 99,999% пользователей «Телеграм» не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлечённых в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформы, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей. Вот почему в этом году мы намерены перевести модерацию в «Телеграм» из области критики в область похвалы», — заявил основатель площадки.

Кроме того, Дуров сообщил, что «Телеграм» удалил функцию «Люди рядом», которую использовало менее 0,1% пользователей. Она, по словам создателя, стала причиной проблем с ботами и мошенниками. Вместо неё компания запустит «Бизнес рядом»: у пользователей будут отображаться проверенные компании, которые смогут размещать каталог со своими товарами и принимать платежи.

Дуров также пояснил, что теперь отключена возможность загрузки контента в инструмент для ведения блогов в «Телеграм». Этой функцией «по-видимому, злоупотребляли анонимные пользователи».

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Дело задержанного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова беспрецедентно, потому что в стране еще не было судебных разбирательств в отношении платформ, которые по масштабу соответствовали бы Telegram. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявил французский адвокат, специалист по международному праву Ален Дюфло.

Он отметил, что область киберпреступности относительно недавно появилась во французском законодательстве и обязательства в онлайн-среде изложены в «Законе о доверии к цифровой экономике», принятом в 2004 году. Закон устанавливает права людей при пользовании интернетом и перечисляет границы их свободы. Важно отметить, что закон не требует от компаний контролировать контент. Однако, согласно его правилам, владельцы платформ обязаны вмешаться, если им стало известно о существовании противоправной информации.

— Именно в этом обвиняют Дурова — он бездействовал, не мог или не хотел действовать в отношении контента, который был указан ему как преступный. Это действительно большое новшество, потому что, насколько я знаю, прецедента для платформы такого масштаба и размера не существует, и, следовательно, это первый случай, когда подобное случилось, — отметил Дюфло.

Адвокат отметил, что в том маловероятном случае, если Telegram изменит принципы своей работы, будет вмешиваться в деятельность пользователей и начнет отслеживать контент — это не повлияет на обвинения против Дурова. Тем не менее технологические новшества в работе мессенджера могут повлиять на суровость наказания, которое понесет основатель Telegram, если его признают виновным, передают «Известия».

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