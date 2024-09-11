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Новый глава МИД Украины прокомментировал разговор с госсекретарем США

Новый глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига прокомментировал разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом дипломат написал в социальной сети X.

Новый глава МИД Украины прокомментировал разговор с госсекретарем США
© Соцсети
«Рад побеседовать с хорошим другом Украины Йенсом Столтенбергом. Мы приступили к работе: увеличение и поддержание военной помощи Украине, увеличение оборонного производства и инвестиции в украинское вооружение», — написал Сибига.

Помимо этого, Сибига призвал предоставить Украине разрешение использовать западное дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России без ограничений.

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