Германия введет контроль на всех сухопутных границах

Германия установит временный контроль на всех сухопутных границах, пишут в статье для U.S. News & World Report обозреватели Андреас Ринке и Александр Ратц.

Контроль предназначен для борьбы с нелегальной миграцией и защиты внутренней безопасности от угроз трансграничной преступности и исламистского экстремизма, пояснили журналисты.

По их данным, о введении этой меры в понедельник, 9 сентября, объявила глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Ранее министр предложила значительно усилить меры по надсмотру за транзитом мигрантов на границах с Польшей и Чехией. По ее мнению, дополнительный контроль должен сопровождаться наблюдением за всей приграничной территорией посредством выборочного досмотра.