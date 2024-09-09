Дмитрия Кулебу после увольнения с поста главы МИД Украины заметили с беляшом на автовокзале в Пирятине Полтавской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

По данным агентства, видео с Кулебой на автовокзале опубликовала его девушка Светлана Павелецкая. Она утверждает, что экс-министр пригласил ее на свидание на автостанции Пирятина в Полтавской области.

«Когда парень пообещал свидание и вдруг в Пирятине», — сообщила в видео Павелецкая и спросила, чем он ее угостит.

После этого Кулеба протянул ей пирятинский пряник, который, по его словам, он всегда ел «в детстве на автостанции, потому что автобус Ромны-Киев всегда останавливался там». Себе же экс-глава МИД взял беляш.

Ранее сообщалось, что Кулеба был уволен с поста министра иностранных дел Украины, на его место был назначен Андрей Сибиги.