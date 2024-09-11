Украина определилась со страной-модератором мирных переговоров с Россией

Официальные власти в Киеве хотят видеть Индию на роли модератора в переговорах с Россией в ходе будущей международной мирной конференции. Об этом со ссылкой на украинского посла в Нью-Дели Александра Полищука сообщает Bloomberg.

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По словам Полищука, Индии не следует довольствоваться ролью «почтальона, передающего сообщения между Украиной и Россией», а играть более «активную роль» в деле мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

При этом министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар ранее заявлял, что Нью-Дели не заинтересован в этой роли.

«Для нас это не вопрос процесса или того, чтобы нас видели делающими что-то. Для нас важна реальность конфликта, который происходит сегодня», — объяснил он.

10 сентября глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине должны проходить с участием Москвы и Киева. По его словам, в процессе переговоров не может быть так, чтобы все стороны заняли позицию, а затем заявили России, что это «коллективная позиция».