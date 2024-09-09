Команда кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис пригласила дублера баллотирующегося на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа для подготовки к их дебатам, сообщает газета The Washington Post. RT на русском

По ее данным, помощники Харрис построили площадку для проведения дебатов, имитирующую студию ABC, а также пригласили «опытного дублера Дональда Трампа», чтобы репетировать реакцию на оскорбительные комментарии, которые могут прозвучать в адрес Харрис. Как отмечает издание, вице-президент готовится на протяжении нескольких часов отвечать на вопросы. ТАСС

Дебаты Харрис и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа пройдут 10 сентября в Филадельфии в студии телекомпании ABC. По правилам, политики будут обязаны ожидать завершения выступления оппонента с отключённым микрофоном. Время ответа будет ограничено двумя минутами. Вопросы Камале Харрис и Дональду Трампу будут задавать только модераторы встречи. Говорит Москва