МИД Ирана сделал заявление о поставках РФ оружия

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал сообщения американских СМИ о поставках Тегераном оружия России «психологической войной». Его слова приводит Fars.

Ранее CNN заявлял, что Иран передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине.

Канаани назвал эти сообщения «психологической войной».

«Ни одна ракета не была отправлена Ираном в Россию. Мы не поддерживаем ни одну из сторон и считаем, что конфликт "нелегитимен"», — сказал он.

Канаани добавил, что сотрудничество между Ираном и РФ «осуществляется в рамках двусторонних соглашений, основанных на международных нормах, и не имеет ничего общего с конфликтом на Украине».

Напомним, что Киев и его западные союзники неоднократно обвиняли Тегеран в поставках Москве оружия для использования на Украине. В Иране эти сообщения опровергают. Кроме того Тегеран просил Украину предоставить доказательства использования РФ БПЛА иранского производства, но до сих пор их не получил.