Швеция выделит Украине 17-й пакет военной помощи

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм выделит Украине 17-й пакет военной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Йонсона, объем пакета составит 4,6 миллиардов крон — около 443,5 миллионов долларов по текущему курсу. В него войдут боеприпасы и камуфляж для военной техники, средства для БПЛА, военная одежда, защитные маски, переносные зенитно-ракетные комплексы Robot 70, шесть десантно-штурмовых катеров Stridsb t 90 и около 67,48 миллионов долларов финансовой помощи. При этом Йонсон добавил, что весь пакет был составлен по просьбе Украины.

«Размер пакета военной поддержки составляет 4,6 миллиарда крон», — заявил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что США выделят Киеву новый пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов.