Премьер Словакии призвал обратить внимание на нацистскую символику ВСУ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что международное сообщество «молча терпит» проявления нацизма на Украине. Об этом сообщает iDNES.cz.

В ходе посещения Музея Холокоста в городе Середь Фицо подчеркнул, что в составе ВСУ есть подразделения, которые придерживаются запрещенной по всему миру идеологии. По словам словацкого премьера, международное сообщество должно признать, что на Украине воюют подразделения, использующие нацистские знаки.

«С одной стороны, мы все говорим о фашизме, нацизме, но в то же время мы молча терпим, что по Украине бегают подразделения, имеющие очень четкий ярлык, который связан с движением, которое сегодня мы считаем опасным и запрещенным», - подчеркнул политик.

Ранее хакеры опубликовали данные почти 7700 членов украинского националистического батальона «Азов»*. Данные включали даты рождения, звания, должности, адреса регистрации, номера телефонов и позывные. Хакеры отмечали, что на фото много людей с нацистскими татуировками.

* запрещенная в РФ террористическая организация.