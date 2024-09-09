Пока вы не уснули: заявление Сырского о крушении F-16 и новые полномочия МО РФ
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Власти Армении ответили на вопрос об «антироссийской кампании»
Ереван не ведет «антироссийскую кампанию», заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Политик задался вопросом, превратится ли в кампанию против него ситуация, в которой он нападет на сограждан, а они будут сопротивляться.
В Литве готовят эвакуацию населения из-за событий на Украине
В правительстве Литвы пообещали к началу октября подготовить национальный план массовой эвакуации. Как сообщает RT со ссылкой на литовские СМИ, об этом заявила глава МВД страны Агне Билотайте.
Министр связала это с угрозами из-за конфликта на Украине. Она заявила, что работу в этом направлении будут вести вместе с другими прибалтийскими странами, а в Евросоюз подадут заявки на финансирование программы.
Сырский впервые рассказал о крушении украинского F-16
Украинский летчик истребителя F-16, потерпевшего крушение в конце августа, перед падением якобы сбил две ракеты и пытался атаковать третью. Об этом в интервью CNN рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.
Сырский рассказал журналистам, что эту модификацию F-16 украинские войска используют как перехватчик и истребитель.
Путин наделил министра обороны новыми полномочиями
Президент России Владимир Путин предоставил главе министерства обороны полномочия определять порядок допуска граждан к государственной тайне в структурах, подведомственных министерству. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач», — сказано в документе.
Беглов победил на выборах губернатора Петербурга
Александр Беглов побеждает на выборах губернатора Санкт-Петербурга 59,80% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.
Второе место занял Максим Яковлев, выдвинутый от ЛДПР — 18,34%. Павел Брагин от «Зеленых» занял третье место с результатом в 11,79%. Сергей Малинкович от «Коммунистов России» находится на последнем месте с 8,06% голосов.
МИД Ирана сделал заявление о поставках РФ оружия
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал сообщения американских СМИ о поставках Тегераном оружия России «психологической войной». Его слова приводит Fars.
Ранее CNN заявлял, что Иран передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине.
США отыскали пропавшего экс-главу МИД Китая
Пропавший в прошлом году экс-глава МИД КНР Цинь Ган был поставлен на низшую должность издательства World Affairs Press при китайском внешнеполитическом ведомстве. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).
В Ozon объяснили, почему профили пользователей сделали публичными
Маркетплейс Ozon запустил новую функцию «Публичный профиль» в тестовом режиме, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что опция позволяет собирать отзывы на приобретенные товары, которые пользователь оставил не анонимно.
Как отметили представители маркетплейса, благодаря новой функции клиенты смогут подписываться на других покупателей с похожим профилем покупок.
Самолет Ан-2 разбился в Подмосковье
Самолет Ан-2 рухнул в Московской области, сообщает РИА Новости. По данным агентства, экипаж в составе двух человек, предварительно, погиб.
По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел в районе аэродрома возле поселка Ватулино во время испытательного полета. В самолете, который использовался местным парашютным клубом, находились пилот и его помощник. Они погибли, пишет канал.
Бывший «Леруа Мерлен» открыл первый ребрендированный магазин
Компания «Лемана Про» (ранее - «Леруа Мерлен») сообщила о завершении ребрендинга первого из своих магазинов в России, передает РИА Новости.
Напомним, что данная фирма занимается продажей строительных материалов и товаров для дома. Всего у сети насчитывается 111 торговых точек.
Гипермаркет «Лемана Про» в Мытищах - первый полностью ребрендированный магазин сети. Специалисты обновили вывески, а также интерьер. Кроме того, изменилась форма сотрудников. Новые логотипы появились в торговом зале и на парковке.