Пока вы не уснули: заявление Сырского о крушении F-16 и новые полномочия МО РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Власти Армении ответили на вопрос об «антироссийской кампании»

Ереван не ведет «антироссийскую кампанию», заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Политик задался вопросом, превратится ли в кампанию против него ситуация, в которой он нападет на сограждан, а они будут сопротивляться.

Читать новость полностью

В Литве готовят эвакуацию населения из-за событий на Украине

В правительстве Литвы пообещали к началу октября подготовить национальный план массовой эвакуации. Как сообщает RT со ссылкой на литовские СМИ, об этом заявила глава МВД страны Агне Билотайте.

Министр связала это с угрозами из-за конфликта на Украине. Она заявила, что работу в этом направлении будут вести вместе с другими прибалтийскими странами, а в Евросоюз подадут заявки на финансирование программы.

Читать новость полностью

Сырский впервые рассказал о крушении украинского F-16

© Zuma/TACC

Украинский летчик истребителя F-16, потерпевшего крушение в конце августа, перед падением якобы сбил две ракеты и пытался атаковать третью. Об этом в интервью CNN рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Сырский рассказал журналистам, что эту модификацию F-16 украинские войска используют как перехватчик и истребитель.

Читать новость полностью

Путин наделил министра обороны новыми полномочиями

Президент России Владимир Путин предоставил главе министерства обороны полномочия определять порядок допуска граждан к государственной тайне в структурах, подведомственных министерству. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Устанавливает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Минобороны России, подведомственных Минобороны России органах и организациях порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, учитывающий специфику решаемых Минобороны России задач», — сказано в документе.

Читать новость полностью

Беглов победил на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов побеждает на выборах губернатора Санкт-Петербурга 59,80% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

Второе место занял Максим Яковлев, выдвинутый от ЛДПР — 18,34%. Павел Брагин от «Зеленых» занял третье место с результатом в 11,79%. Сергей Малинкович от «Коммунистов России» находится на последнем месте с 8,06% голосов.

Читать новость полностью

МИД Ирана сделал заявление о поставках РФ оружия

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал сообщения американских СМИ о поставках Тегераном оружия России «психологической войной». Его слова приводит Fars.

Ранее CNN заявлял, что Иран передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине.

Читать новость полностью

США отыскали пропавшего экс-главу МИД Китая

© EPA/TACC

Пропавший в прошлом году экс-глава МИД КНР Цинь Ган был поставлен на низшую должность издательства World Affairs Press при китайском внешнеполитическом ведомстве. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Читать новость полностью

В Ozon объяснили, почему профили пользователей сделали публичными

Маркетплейс Ozon запустил новую функцию «Публичный профиль» в тестовом режиме, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что опция позволяет собирать отзывы на приобретенные товары, которые пользователь оставил не анонимно.

Как отметили представители маркетплейса, благодаря новой функции клиенты смогут подписываться на других покупателей с похожим профилем покупок.

Читать новость полностью

Самолет Ан-2 разбился в Подмосковье

Самолет Ан-2 рухнул в Московской области, сообщает РИА Новости. По данным агентства, экипаж в составе двух человек, предварительно, погиб.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел в районе аэродрома возле поселка Ватулино во время испытательного полета. В самолете, который использовался местным парашютным клубом, находились пилот и его помощник. Они погибли, пишет канал.

Читать новость полностью

Бывший «Леруа Мерлен» открыл первый ребрендированный магазин

Компания «Лемана Про» (ранее - «Леруа Мерлен») сообщила о завершении ребрендинга первого из своих магазинов в России, передает РИА Новости.

Напомним, что данная фирма занимается продажей строительных материалов и товаров для дома. Всего у сети насчитывается 111 торговых точек.

Гипермаркет «Лемана Про» в Мытищах - первый полностью ребрендированный магазин сети. Специалисты обновили вывески, а также интерьер. Кроме того, изменилась форма сотрудников. Новые логотипы появились в торговом зале и на парковке.

Читать новость полностью