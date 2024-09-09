Си Цзиньпин высказался о путях решения конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в поиске политического решения конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что все стороны будут стремиться к созданию благоприятных условий для переговоров. Газета.Ru

На встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Пекине он уточнил, что Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию конфликта Москвы и Киева. «Надеемся, что все стороны совместными усилиями путем диалога создадут благоприятные условия для политического урегулирования кризиса», — сказал Си Цзиньпин. Деловая газета «Взгляд»

3 сентября Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамапоса выступили за разрешение украинского кризиса путем мирных переговоров. Кроме того, лидеры обеих стран призвали стороны конфликта не допускать расширения поля боя, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо стороной. Lenta.ru