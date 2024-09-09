На Украине раскритиковали идею переноса ЛЭП под землю

Идея о переносе линий электропередач на Украине под землю для защиты от ударов нереализуема до зимы, а также потребует слишком больших вложений. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Сергей Нагорняк, пишет РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что в Киеве на фоне ударов по энергообъектам рассматривается возможность переноса энергосетей под землю.

В свою очередь Сергей Нагорняк заметил, что не верит «в историю» о переводе под землю линий электропередач, озвученную Минэнерго Украины.

«Во-первых, это очень дорогостояще, во-вторых, она длительная по времени и к зиме мы точно этого сделать не сможет. И в стране, самое главное, на это нет ресурсов», - пояснил он украинскому изданию Новости.LIVE.

На Украине могут спрятать энергосети под землю

Парламентарий назвал основной защитой энергообъектов Украины системы ПВО и укрытия на подстанциях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил ранее, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории страны. Он подчеркивал, что на восстановление энергосистемы и создание дополнительной генерации потребуется время. А центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины предупредил, что в случае продолжения ударов по энергетической инфраструктуре жителей страны ждут зимой двадцатичасовые отключения света, в лучшем же случае свет будет отсутствовать по двенадцать часов в сутки

В свою очередь немецкое издание Die Welt считает, что проблемы с подачей электроэнергии на Украине могут привести к санитарной катастрофе и массовому бегству людей.