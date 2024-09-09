МИД Украины отреагировал на слова Фицо о нацистской символике в ВСУ

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев разочарован высказыванием премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что в ВСУ воюют подразделения, использующие нацистскую символику. В опубликованном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что высказывание премьера противоречит «уровню доверия и взаимодействия».

«Для украинцев противодействие российской агрессии является продолжением истории сопротивления нашего народа тоталитарным режимам в прошлом веке. В ХХ веке украинский народ понес многомиллионные потери в борьбе с нацизмом», — говорится в заявлении.

Представитель МИД Украины призвал Словакию и другие европейские страны объединиться в противодействии России. Он также подтвердил готовность Киева к дальнейшему конструктивному диалогу, «который соответствует традиционно теплым и добрососедским отношениям между словацким и украинским народами».

9 сентября Роберт Фицо призвал мировое сообщество признать, что на Украине не должны воевать подразделения, использующие нацистскую символику и действующие соответствующим образом. По словам Фицо, информация о подобных формированиях замалчивается из-за геополитической ситуации.