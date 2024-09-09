Орбан заявил об «эффектном» событии в рамках мирной миссии по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об «эффектном» мероприятии в сентябре в рамках его мирной инициативы по Украине. Об этом сообщил портал ATV. Газета.Ru

Во время закрытого выступления в венгерском городе Кетче Орбан рассказал, что его миротворческая миссия продолжается. Он отметил, что работал в этом направлении летом и уже в сентябре у мирной инициативы будет «заметное» проявление. Раскрывать подробности будущего мероприятия премьер Венгрии отказался. Lenta.ru

В начале июля Виктор Орбан в рамках «мирной миссии» побывал в Киеве, затем в Москве, Пекине и Вашингтоне. После этого венгерский премьер выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в решении российско-украинского конфликта. При этом члены Европарламента и представители Еврокомиссии заявляли, что Орбан не был уполномочен на какие «мирные миссии». NSN.FM